Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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Investmentbeispiel 25.08.2026 16:03:38

S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesla von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesla von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Tesla-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 25.08.2023 wurden Tesla-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Tesla-Aktie bei 238,59 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Tesla-Aktie investierten, hätten nun 4,191 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 462,55 USD, da sich der Wert eines Tesla-Anteils am 24.08.2026 auf 348,95 USD belief. Damit wäre die Investition um 46,26 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Tesla einen Börsenwert von 1,44 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Justin Sullivan/Getty Images

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