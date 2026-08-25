Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|Investmentbeispiel
|
25.08.2026 16:03:38
S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesla von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 25.08.2023 wurden Tesla-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Tesla-Aktie bei 238,59 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Tesla-Aktie investierten, hätten nun 4,191 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 462,55 USD, da sich der Wert eines Tesla-Anteils am 24.08.2026 auf 348,95 USD belief. Damit wäre die Investition um 46,26 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Tesla einen Börsenwert von 1,44 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Justin Sullivan/Getty Images
Nachrichten zu Tesla
|
26.08.26
|SpaceX will 100 Milliarden US-Dollar in neuen Weltraumbahnhof stecken (Spiegel Online)
|
25.08.26
|SpaceX commits $100bn to Louisiana space base (Financial Times)
|
24.08.26
|China-Schock: Tesla ruft Millionen Autos zurück - Aktie wenig bewegt (dpa-AFX)
|
24.08.26
|Roboter-Boom in China: Tesla-Sparte Optimus winkt Aufwind - Aktie im Blick (finanzen.at)
|
23.08.26
|Tesla ruft fast drei Millionen Autos in China zurück (dpa-AFX)
|
22.08.26
|Tesla ruft fast drei Millionen Autos in China zurück (Spiegel Online)
|
21.08.26
|Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
21.08.26
|Handel in New York: So performt der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|298,55
|0,47%