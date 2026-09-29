S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tesla von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Tesla gewesen.

Tesla-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 260,44 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,384 Tesla-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Tesla-Anteile wären am 28.09.2026 137,25 USD wert, da der Schlussstand 357,45 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,25 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Tesla eine Börsenbewertung in Höhe von 1,47 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at