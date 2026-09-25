Texas Instruments Aktie
WKN: 852654 / ISIN: US8825081040
|Texas Instruments-Anlage
|
25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Wert Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Texas Instruments von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Texas Instruments-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Texas Instruments-Anteile bei 68,98 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Texas Instruments-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,450 Texas Instruments-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Texas Instruments-Papiers auf 270,65 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 392,36 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 292,36 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Texas Instruments eine Börsenbewertung in Höhe von 249,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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