Texas Instruments Aktie
WKN: 852654 / ISIN: US8825081040
|Frühe Anlage
|
07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Wert Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Texas Instruments von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Texas Instruments-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 185,91 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 53,789 Texas Instruments-Papiere. Die gehaltenen Texas Instruments-Papiere wären am 06.08.2026 14 974,99 USD wert, da der Schlussstand 278,40 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 49,75 Prozent.
Jüngst verzeichnete Texas Instruments eine Marktkapitalisierung von 254,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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