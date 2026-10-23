S&P 500-Wert Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Texas Instruments-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Texas Instruments-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Texas Instruments-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 69,97 USD wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Texas Instruments-Aktie investiert hat, hat nun 14,292 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.10.2026 auf 279,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 994,57 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 299,46 Prozent zugenommen.

Texas Instruments wurde jüngst mit einem Börsenwert von 259,72 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at