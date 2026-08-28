S&P 500-Wert Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Texas Instruments-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Texas Instruments eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Texas Instruments-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Texas Instruments-Anteile bei 69,75 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 143,369 Texas Instruments-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.08.2026 38 213,62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 266,54 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 282,14 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Texas Instruments belief sich zuletzt auf 239,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at