Texas Pacific Land Aktie
WKN DE: A2QL4H / ISIN: US88262P1021
|Dividenden-Aktie
|
06.11.2026 07:02:26
S&P 500-Wert Texas Pacific Land-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Texas Pacific Land Anlegern eine Freude
Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Texas Pacific Land am 05.11.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 2,13 USD je Aktie beschlossen. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 25,29 Prozent gestiegen. Die gesamte Dividendenausschüttung von Texas Pacific Land beläuft sich auf 147,80 Mio. USD. So ermäßigte sich die Texas Pacific Land- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 57,44 Prozent.
Texas Pacific Land-Auszahlungsrendite
Am Tag der Hauptversammlung schloss der Texas Pacific Land-Titel via New York bei einem Wert von 272,18 USD. Texas Pacific Land verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 0,74 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,46 Prozent.
Texas Pacific Land-Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite
Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Texas Pacific Land-Kurs via New York 39,22 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 40,26 Prozent besser entwickelt als der Texas Pacific Land-Kurs.
Texas Pacific Land- Dividendenerwartung
Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 2,40 USD aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 0,88 Prozent anziehen.
Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel Texas Pacific Land
Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Texas Pacific Land steht aktuell bei 19,809 Mrd. USD. Texas Pacific Land besitzt aktuell ein KGV von 41,19. Der Umsatz von Texas Pacific Land betrug in 2025 798,190 Mio. USD. Das EPS belief sich derweil auf 6,97 USD.
Redaktion finanzen.at
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