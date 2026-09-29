The Cigna Group Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2PA9L / ISIN: US1255231003

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Lukrative The Cigna Group Registered-Anlage? 29.09.2026 16:03:48

S&P 500-Wert The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in The Cigna Group Registered von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die The Cigna Group Registered-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden The Cigna Group Registered-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die The Cigna Group Registered-Anteile bei 130,80 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die The Cigna Group Registered-Aktie investiert, befänden sich nun 7,645 The Cigna Group Registered-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 271,83 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 078,21 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 107,82 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von The Cigna Group Registered betrug jüngst 71,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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