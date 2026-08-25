The Cigna Group Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PA9L / ISIN: US1255231003
|Lohnende The Cigna Group Registered-Investition?
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25.08.2026 16:03:38
S&P 500-Wert The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in The Cigna Group Registered von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das The Cigna Group Registered-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren The Cigna Group Registered-Anteile an diesem Tag 211,39 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die The Cigna Group Registered-Aktie investiert hätte, hätte er nun 47,306 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 24.08.2026 13 266,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 280,45 USD belief. Mit einer Performance von +32,67 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war The Cigna Group Registered jüngst 73,46 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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