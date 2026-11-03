The Cigna Group Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PA9L / ISIN: US1255231003
|Performance unter der Lupe
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03.11.2026 16:03:57
S&P 500-Wert The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein The Cigna Group Registered-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 03.11.2025 wurden The Cigna Group Registered-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die The Cigna Group Registered-Aktie an diesem Tag bei 258,62 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das The Cigna Group Registered-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,387 The Cigna Group Registered-Anteilen. Die gehaltenen The Cigna Group Registered-Anteile wären am 02.11.2026 114,14 USD wert, da der Schlussstand 295,19 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 14,14 Prozent.
Zuletzt verbuchte The Cigna Group Registered einen Börsenwert von 78,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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