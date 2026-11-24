Das wäre der Verdienst eines frühen The Cigna Group Registered-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das The Cigna Group Registered-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 139,53 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die The Cigna Group Registered-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,717 Anteilen. Die gehaltenen The Cigna Group Registered-Aktien wären am 23.11.2026 193,84 USD wert, da der Schlussstand 270,46 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 93,84 Prozent zugenommen.

The Cigna Group Registered war somit zuletzt am Markt 71,83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at