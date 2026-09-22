The Cigna Group Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2PA9L / ISIN: US1255231003

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The Cigna Group Registered-Investment 22.09.2026 16:03:38

S&P 500-Wert The Cigna Group Registered-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in The Cigna Group Registered von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die The Cigna Group Registered-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das The Cigna Group Registered-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren The Cigna Group Registered-Anteile an diesem Tag 201,99 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,495 The Cigna Group Registered-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 135,88 USD, da sich der Wert eines The Cigna Group Registered-Papiers am 21.09.2026 auf 274,47 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 135,88 USD, was einer positiven Performance von 35,88 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von The Cigna Group Registered belief sich zuletzt auf 72,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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