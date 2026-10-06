S&P 500-Wert The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in The Cigna Group Registered von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in The Cigna Group Registered-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 06.10.2025 wurde das The Cigna Group Registered-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren The Cigna Group Registered-Anteile an diesem Tag 302,99 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das The Cigna Group Registered-Papier investiert hätte, befänden sich nun 33,004 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (271,29 USD), wäre die Investition nun 8 953,76 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,46 Prozent verringert.

Insgesamt war The Cigna Group Registered zuletzt 71,77 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at