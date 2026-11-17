The Mosaic Aktie
WKN DE: A1JFWK / ISIN: US61945C1036
|Langfristige Performance
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17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert The Mosaic-Aktie: So viel hätte eine Investition in The Mosaic von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurden The Mosaic-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das The Mosaic-Papier bei 24,52 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die The Mosaic-Aktie investiert, befänden sich nun 40,783 The Mosaic-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der The Mosaic-Aktie auf 21,23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 865,82 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -13,42 Prozent.
Jüngst verzeichnete The Mosaic eine Marktkapitalisierung von 6,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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