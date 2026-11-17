Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die The Mosaic-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden The Mosaic-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das The Mosaic-Papier bei 24,52 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die The Mosaic-Aktie investiert, befänden sich nun 40,783 The Mosaic-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der The Mosaic-Aktie auf 21,23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 865,82 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -13,42 Prozent.

Jüngst verzeichnete The Mosaic eine Marktkapitalisierung von 6,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at