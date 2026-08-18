The Mosaic Aktie
WKN DE: A1JFWK / ISIN: US61945C1036
|Rentables The Mosaic-Investment?
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18.08.2026 16:03:44
S&P 500-Wert The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in The Mosaic von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der The Mosaic-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 27,96 USD. Bei einem The Mosaic-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,577 The Mosaic-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 17.08.2026 75,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21,23 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 24,07 Prozent.
The Mosaic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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