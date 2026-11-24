Vor Jahren The Mosaic-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades The Mosaic-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen The Mosaic-Anteile an diesem Tag bei 36,41 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 274,650 The Mosaic-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 517,71 USD, da sich der Wert eines The Mosaic-Anteils am 23.11.2026 auf 20,09 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 44,82 Prozent verkleinert.

The Mosaic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at