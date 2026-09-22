S&P 500-Wert The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte ein The Mosaic-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die The Mosaic-Aktie Anlegern gebracht.

Das The Mosaic-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 33,43 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die The Mosaic-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 299,133 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 24,07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 200,12 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -28,00 Prozent.

Der Börsenwert von The Mosaic belief sich jüngst auf 7,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at