S&P 500-Wert The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in The Mosaic von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die The Mosaic-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das The Mosaic-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das The Mosaic-Papier bei 34,13 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 292,997 The Mosaic-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des The Mosaic-Papiers auf 23,47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 876,65 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 6 876,65 USD, was einer negativen Performance von 31,23 Prozent entspricht.

The Mosaic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at