The Mosaic Aktie
WKN DE: A1JFWK / ISIN: US61945C1036
|Profitabler The Mosaic-Einstieg?
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10.11.2026 16:03:50
S&P 500-Wert The Mosaic-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in The Mosaic von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit The Mosaic-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die The Mosaic-Aktie bei 28,23 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die The Mosaic-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,542 The Mosaic-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 22,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 80,66 USD wert. Damit wäre die Investition 19,34 Prozent weniger wert.
The Mosaic wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,07 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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