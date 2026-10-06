The Mosaic Aktie

The Mosaic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JFWK / ISIN: US61945C1036

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Investmentbeispiel 06.10.2026 16:03:44

S&P 500-Wert The Mosaic-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in The Mosaic von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in The Mosaic-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die The Mosaic-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die The Mosaic-Aktie an diesem Tag 38,36 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die The Mosaic-Aktie investierten, hätten nun 26,069 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 21,29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 555,01 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44,50 Prozent verringert.

The Mosaic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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