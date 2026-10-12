Thermo Fisher Scientific Aktie

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WKN: 857209 / ISIN: US8835561023

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Lohnende Thermo Fisher Scientific-Anlage? 12.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Thermo Fisher Scientific-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Thermo Fisher Scientific-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die Thermo Fisher Scientific-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Thermo Fisher Scientific-Papier bei 153,80 USD. Bei einem Thermo Fisher Scientific-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 65,020 Thermo Fisher Scientific-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (658,02 USD), wäre das Investment nun 42 784,14 USD wert. Mit einer Performance von +327,84 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Thermo Fisher Scientific eine Börsenbewertung in Höhe von 242,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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