Thermo Fisher Scientific Aktie
WKN: 857209 / ISIN: US8835561023
|Thermo Fisher Scientific-Investition im Blick
|
05.10.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Thermo Fisher Scientific-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Thermo Fisher Scientific-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Thermo Fisher Scientific-Anteile an diesem Tag bei 571,88 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Thermo Fisher Scientific-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,749 Thermo Fisher Scientific-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 654,80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 145,00 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 14,50 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Thermo Fisher Scientific eine Börsenbewertung in Höhe von 242,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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