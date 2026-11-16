Thermo Fisher Scientific Aktie

Thermo Fisher Scientific ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857209 / ISIN: US8835561023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Thermo Fisher Scientific-Performance 16.11.2026 16:03:41

S&P 500-Wert Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Thermo Fisher Scientific-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Thermo Fisher Scientific-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Thermo Fisher Scientific-Aktie statt. Der Schlusskurs des Thermo Fisher Scientific-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 578,71 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,728 Thermo Fisher Scientific-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 209,97 USD, da sich der Wert eines Thermo Fisher Scientific-Anteils am 13.11.2026 auf 700,22 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 209,97 USD, was einer positiven Performance von 21,00 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Thermo Fisher Scientific belief sich zuletzt auf 259,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Thermo Fisher Scientific Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Thermo Fisher Scientific Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Thermo Fisher Scientific Inc 631,80 -0,50% Thermo Fisher Scientific Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fallen letztlich zurück -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen