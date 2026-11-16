Thermo Fisher Scientific Aktie
WKN: 857209 / ISIN: US8835561023
|Thermo Fisher Scientific-Performance
|
16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Thermo Fisher Scientific-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Thermo Fisher Scientific-Aktie statt. Der Schlusskurs des Thermo Fisher Scientific-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 578,71 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,728 Thermo Fisher Scientific-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 209,97 USD, da sich der Wert eines Thermo Fisher Scientific-Anteils am 13.11.2026 auf 700,22 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 209,97 USD, was einer positiven Performance von 21,00 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Thermo Fisher Scientific belief sich zuletzt auf 259,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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