S&P 500-Wert Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Thermo Fisher Scientific von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Thermo Fisher Scientific-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Thermo Fisher Scientific-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 440,16 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Thermo Fisher Scientific-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,272 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 530,85 USD, da sich der Wert eines Thermo Fisher Scientific-Anteils am 23.10.2026 auf 673,82 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 530,85 USD entspricht einer Performance von +53,09 Prozent.

Thermo Fisher Scientific wurde jüngst mit einem Börsenwert von 248,68 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at