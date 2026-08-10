S&P 500-Wert TJX Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TJX Cos von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen TJX Cos-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das TJX Cos-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 40,77 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das TJX Cos-Papier investiert hätte, hätte er nun 24,528 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 161,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 957,81 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +295,78 Prozent.

Jüngst verzeichnete TJX Cos eine Marktkapitalisierung von 178,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at