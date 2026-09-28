S&P 500-Wert TJX Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TJX Cos von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in TJX Cos eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 28.09.2021 wurden TJX Cos-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 70,08 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 142,694 TJX Cos-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 130,06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 558,79 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 85,59 Prozent zugenommen.

Am Markt war TJX Cos jüngst 142,85 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at