TJX Cos Aktie

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WKN: 854854 / ISIN: US8725401090

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Rentables TJX Cos-Investment? 07.09.2026 16:03:46

S&P 500-Wert TJX Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TJX Cos von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in TJX Cos-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der TJX Cos-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das TJX Cos-Papier an diesem Tag 38,78 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 257,898 TJX Cos-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen TJX Cos-Papiere wären am 04.09.2026 34 063,19 USD wert, da der Schlussstand 132,08 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 240,63 Prozent angewachsen.

Insgesamt war TJX Cos zuletzt 145,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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