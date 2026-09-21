S&P 500-Wert TJX Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TJX Cos-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in TJX Cos gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der TJX Cos-Aktie statt. Diesen Tag beendete die TJX Cos-Aktie bei 89,17 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,215 TJX Cos-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 426,94 USD, da sich der Wert eines TJX Cos-Papiers am 18.09.2026 auf 127,24 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 426,94 USD, was einer positiven Performance von 42,69 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von TJX Cos belief sich zuletzt auf 139,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at