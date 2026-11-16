S&P 500-Wert TJX Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TJX Cos-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 16.11.2023 wurden TJX Cos-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der TJX Cos-Aktie betrug an diesem Tag 88,37 USD. Bei einem Investment von 100 USD in TJX Cos-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,132 TJX Cos-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (134,37 USD), wäre die Investition nun 152,05 USD wert. Mit einer Performance von +52,05 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

TJX Cos erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 147,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at