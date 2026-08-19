TKO GROUP Aktie

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WKN DE: A3ET9E / ISIN: US87256C1018

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Profitabler TKO GROUP-Einstieg? 19.08.2026 16:03:56

S&P 500-Wert TKO GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TKO GROUP von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen TKO GROUP-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die TKO GROUP-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das TKO GROUP-Papier bei 184,90 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die TKO GROUP-Aktie investiert hat, hat nun 5,408 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des TKO GROUP-Papiers auf 192,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 038,99 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 3,90 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von TKO GROUP belief sich zuletzt auf 14,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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