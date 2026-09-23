S&P 500-Wert TKO GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TKO GROUP-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren TKO GROUP-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden TKO GROUP-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die TKO GROUP-Anteile bei 83,79 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,193 TKO GROUP-Aktien im Depot. Die gehaltenen TKO GROUP-Aktien wären am 22.09.2026 225,41 USD wert, da der Schlussstand 188,87 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 125,41 Prozent gesteigert.

TKO GROUP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,94 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at