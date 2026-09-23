TKO GROUP Aktie
WKN DE: A3ET9E / ISIN: US87256C1018
|Rentable TKO GROUP-Investition?
|
23.09.2026 16:03:58
S&P 500-Wert TKO GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TKO GROUP-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden TKO GROUP-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die TKO GROUP-Anteile bei 83,79 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,193 TKO GROUP-Aktien im Depot. Die gehaltenen TKO GROUP-Aktien wären am 22.09.2026 225,41 USD wert, da der Schlussstand 188,87 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 125,41 Prozent gesteigert.
TKO GROUP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,94 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TKO GROUP
|
23.09.26
|S&P 500-Wert TKO GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TKO GROUP-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.09.26
|S&P 500-Titel TKO GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TKO GROUP von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
19.08.26
|S&P 500-Wert TKO GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TKO GROUP von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
02.08.26
|Ausblick: TKO GROUP präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.26
|S&P 500-Titel TKO GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TKO GROUP-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
19.07.26
|Erste Schätzungen: TKO GROUP mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.06.26
|S&P 500-Papier TKO GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TKO GROUP-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
11.06.26
|S&P 500-Wert TKO GROUP-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die TKO GROUP-Dividendenzahlung (finanzen.at)
Analysen zu TKO GROUP
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TKO GROUP
|189,08
|0,11%