Tractor Supply Aktie
WKN: 889826 / ISIN: US8923561067
|Performance unter der Lupe
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20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Wert Tractor Supply-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tractor Supply von vor 10 Jahren eingebracht
Das Tractor Supply-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Tractor Supply-Aktie bei 14,58 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Tractor Supply-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 68,578 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 656,70 USD, da sich der Wert einer Tractor Supply-Aktie am 19.11.2026 auf 38,74 USD belief. Mit einer Performance von +165,67 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Tractor Supply belief sich jüngst auf 20,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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