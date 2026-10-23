Tractor Supply Aktie
WKN: 889826 / ISIN: US8923561067
|Rentables Tractor Supply-Investment?
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23.10.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Tractor Supply-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tractor Supply-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das Tractor Supply-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 12,99 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Tractor Supply-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,701 Tractor Supply-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 34,73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 267,44 USD wert. Mit einer Performance von +167,44 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Tractor Supply bezifferte sich zuletzt auf 17,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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