Tractor Supply Aktie
WKN: 889826 / ISIN: US8923561067
|Tractor Supply-Performance im Blick
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13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Wert Tractor Supply-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tractor Supply-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 13.11.2021 wurden Tractor Supply-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Tractor Supply-Anteile 44,23 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,261 Tractor Supply-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 82,81 USD, da sich der Wert eines Tractor Supply-Papiers am 12.11.2026 auf 36,63 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 17,19 Prozent.
Jüngst verzeichnete Tractor Supply eine Marktkapitalisierung von 19,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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