Tractor Supply Aktie
WKN: 889826 / ISIN: US8923561067
|Tractor Supply-Performance im Blick
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Wert Tractor Supply-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Tractor Supply von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde die Tractor Supply-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Tractor Supply-Anteile bei 54,63 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Tractor Supply-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 183,050 Tractor Supply-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 389,71 USD, da sich der Wert eines Tractor Supply-Anteils am 25.11.2026 auf 40,37 USD belief. Damit wäre die Investition um 26,10 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Tractor Supply bezifferte sich zuletzt auf 20,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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