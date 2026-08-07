S&P 500-Wert Tractor Supply-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tractor Supply von vor einem Jahr angefallen

Wer vor Jahren in Tractor Supply-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Tractor Supply-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Tractor Supply-Anteile betrug an diesem Tag 60,02 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Tractor Supply-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 16,661 Tractor Supply-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 567,98 USD, da sich der Wert eines Tractor Supply-Anteils am 06.08.2026 auf 34,09 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 43,20 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Tractor Supply eine Börsenbewertung in Höhe von 17,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at