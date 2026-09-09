TransDigm Group Aktie

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WKN DE: A0JEP3 / ISIN: US8936411003

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Performance im Blick 09.09.2026 16:04:00

S&P 500-Wert TransDigm Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TransDigm Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in TransDigm Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die TransDigm Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die TransDigm Group-Aktie 871,89 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die TransDigm Group-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,147 TransDigm Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (1 145,14 USD), wäre das Investment nun 1 313,40 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,34 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte TransDigm Group einen Börsenwert von 64,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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