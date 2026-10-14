TransDigm Group Aktie
WKN DE: A0JEP3 / ISIN: US8936411003
|Performance im Blick
|
14.10.2026 16:03:54
S&P 500-Wert TransDigm Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TransDigm Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das TransDigm Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 635,74 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die TransDigm Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,157 TransDigm Group-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 1 112,39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 174,98 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 74,98 Prozent vermehrt.
Alle TransDigm Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 61,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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