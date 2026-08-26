S&P 500-Wert TransDigm Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TransDigm Group von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TransDigm Group-Aktie Anlegern gebracht.

Das TransDigm Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 284,72 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 35,122 TransDigm Group-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 41 886,77 USD, da sich der Wert eines TransDigm Group-Anteils am 25.08.2026 auf 1 192,60 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 41 886,77 USD, was einer positiven Performance von 318,87 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für TransDigm Group eine Börsenbewertung in Höhe von 66,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at