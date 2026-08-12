S&P 500-Wert TransDigm Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TransDigm Group von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in TransDigm Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das TransDigm Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 873,28 USD. Bei einem Investment von 100 USD in TransDigm Group-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,115 TransDigm Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 1 242,04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 142,23 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42,23 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte TransDigm Group einen Börsenwert von 67,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at