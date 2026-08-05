TransDigm Group Aktie
WKN DE: A0JEP3 / ISIN: US8936411003
|Lukrative TransDigm Group-Investition?
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05.08.2026 16:03:56
S&P 500-Wert TransDigm Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein TransDigm Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die TransDigm Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die TransDigm Group-Aktie an diesem Tag 1 416,94 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die TransDigm Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,057 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 04.08.2026 8 998,62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 275,05 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,01 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von TransDigm Group belief sich zuletzt auf 71,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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