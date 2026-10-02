Trimble Navigation Aktie

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WKN: 882295 / ISIN: US8962391004

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Trimble Navigation-Investition 02.10.2026 16:03:37

S&P 500-Wert Trimble Navigation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trimble Navigation-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Trimble Navigation-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Trimble Navigation-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Trimble Navigation-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 28,56 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Trimble Navigation-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 35,014 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 01.10.2026 2 014,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 57,53 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 101,44 Prozent.

Trimble Navigation war somit zuletzt am Markt 13,34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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