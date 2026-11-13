S&P 500-Wert Trimble Navigation-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Trimble Navigation von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Trimble Navigation gewesen.

Trimble Navigation-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 40,82 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Trimble Navigation-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 24,498 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 55,83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 367,71 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 36,77 Prozent angewachsen.

Trimble Navigation war somit zuletzt am Markt 12,94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at