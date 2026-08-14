Trimble Navigation Aktie
WKN: 882295 / ISIN: US8962391004
|Profitable Trimble Navigation-Investition?
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14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Wert Trimble Navigation-Aktie: So viel hätte eine Investition in Trimble Navigation von vor einem Jahr gekostet
Am 14.08.2025 wurden Trimble Navigation-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 83,67 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,195 Trimble Navigation-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 57,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 68,77 USD wert. Mit einer Performance von -31,23 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete Trimble Navigation eine Marktkapitalisierung von 13,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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