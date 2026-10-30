Trimble Navigation Aktie

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WKN: 882295 / ISIN: US8962391004

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Investmentbeispiel 30.10.2026 16:03:40

S&P 500-Wert Trimble Navigation-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Trimble Navigation-Investment von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Trimble Navigation-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Trimble Navigation-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 27,55 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Trimble Navigation-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 362,976 Trimble Navigation-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 65,34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 716,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 137,17 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Trimble Navigation belief sich jüngst auf 15,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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