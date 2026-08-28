S&P 500-Wert Trimble Navigation-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Trimble Navigation von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Trimble Navigation-Aktien verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde das Trimble Navigation-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Trimble Navigation-Aktie bei 95,71 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Trimble Navigation-Aktie investierten, hätten nun 104,482 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 61,54 USD gerechnet, wäre die Investition nun 6 429,84 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 35,70 Prozent eingebüßt.

Trimble Navigation war somit zuletzt am Markt 13,91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at