Twili a Aktie
WKN DE: A2ALP4 / ISIN: US90138F1021
|Lukratives Twilio A-Investment?
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03.11.2026 16:03:57
S&P 500-Wert Twilio A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Twilio A von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Twilio A-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Twilio A-Anteile bei 136,10 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,735 Twilio A-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 207,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 152,53 USD wert. Das entspricht einem Plus von 52,53 Prozent.
Zuletzt verbuchte Twilio A einen Börsenwert von 31,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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