S&P 500-Wert Twilio A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Twilio A von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Twilio A-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Twilio A-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Twilio A-Anteile bei 136,10 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,735 Twilio A-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 207,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 152,53 USD wert. Das entspricht einem Plus von 52,53 Prozent.

Zuletzt verbuchte Twilio A einen Börsenwert von 31,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at