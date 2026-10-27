Twili a Aktie

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WKN DE: A2ALP4 / ISIN: US90138F1021

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Lohnendes Twilio A-Investment? 27.10.2026 16:04:15

S&P 500-Wert Twilio A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Twilio A-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Twilio A-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Twilio A-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Twilio A-Aktie an diesem Tag 37,26 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 268,384 Twilio A-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 70 759,53 USD, da sich der Wert eines Twilio A-Papiers am 26.10.2026 auf 263,65 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 607,60 Prozent erhöht.

Twilio A war somit zuletzt am Markt 40,44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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