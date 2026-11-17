Twili a Aktie
WKN DE: A2ALP4 / ISIN: US90138F1021
|Langfristige Anlage
|
17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert Twilio A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Twilio A-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Twilio A-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 302,78 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 33,027 Twilio A-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 16.11.2026 6 586,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 199,42 USD belief. Mit einer Performance von -34,14 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Twilio A-Wert an der Börse wurde auf 32,65 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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