Twili a Aktie
WKN DE: A2ALP4 / ISIN: US90138F1021
|Lukrative Twilio A-Investition?
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20.10.2026 16:03:47
S&P 500-Wert Twilio A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Twilio A von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurde das Twilio A-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 366,59 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Twilio A-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,728 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 701,85 USD, da sich der Wert eines Twilio A-Anteils am 19.10.2026 auf 257,29 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 29,82 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Twilio A eine Börsenbewertung in Höhe von 37,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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